Sud chiama Nord farà tappa a Caltanissetta sabato per il tesserenamento

Nel pomeriggio all’Hotel San Michele l'assemblea con una delegazione della deputazione regionale anche di Sicilia Vera

Redazione

Sud chiama Nord farà tappa a Caltanissetta sabato 11 febbraio per la campagna di tesseramento al movimento. Dopo Catania, Enna, Trapani, Palermo ed Agrigento sarà la volta di Caltanissetta. L'appuntamento è alle 10 a Caltanissetta sabato 11 febbraio al Meet Cafè in via Luigi Russo per un incontro con la stampa. Seguirà alle 16.30 l'assemblea all’Hotel San Michele, via Fasci Siciliani 6 con i tesserati e simpatizzanti nel corso della quale verranno illustrate le modalità di tesseramento e gli obiettivi del movimento anche in vista delle prossime elezioni amministrative che riguardano diversi comuni della provincia.

All'incontro sarà presente una delegazione della deputazione regionale di Sicilia Vera e Sud chiama Nord per un confronto sull'attività parlamentare e sui prossimi obiettivi.



