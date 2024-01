Attualita 138

Successo per il Concerto di Capodanno del Lions Club Caltanissetta dei Castelli

L'appuntamento giunto alla sua VIII edizione ha visto sul palco la Giovane Orchestra Sicula diretta da Raimondo Capizzi

Redazione

Ogni ordine di posto e di palco pieno, mercoledì in occasione del Concerto di Capodanno svoltosi al Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta e giunto alla sua VIII edizione, tenuto dalla Giovane Orchestra Sicula diretta da Raimondo Capizzi.

Presente in gran numero di soci il Lions Club Caltanissetta dei Castelli (guidati dal presidente Mimmo Bonelli) che da sempre aderisce al Progetto giovani del Distretto Lions Sicilia, patrocinando le iniziative della GOS, ed alcuno Soci del Leo Club Caltanissetta dei Castelli. Musica classica tipica degli inizi dell'anno, grandi brani ai più conosciuti e dei grandi compositori del passato, hanno allietato gli spettatori per un'ora e mezzo.

Il Concerto di Capodanno segue di pochi giorni quello di Natale dello scorso 28 dicembre 2023 tenutosi presso la Chiesa Madre di San cataldo, anch'esso patrocinato dal Caltanissetta dei Castelli, ed in quel caso finalizzato anche ad un'iniziativa solidale, con la raccolta di generi alimentari per le famiglie più bisognose del centro storico sancataldese.



