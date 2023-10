Successo a Caltanissetta per "Yes I donate". Trobia: "Oggi con le donazioni di sangue riusciamo ad aiutare anche altre province"

Successo a Caltanissetta per "Yes I donate". Trobia: "Oggi con le donazioni di sangue riusciamo ad aiutare anche altre province"

Nel corso della conferenza organizzata dal Rotaract di Caltanissetta sono stati illustrati dati e curiosità sul mondo della donazione del sangue

Rita Cinardi

Ha suscitato grande interesse la conferenza organizzata al Cepas dal Rotaract di Caltanissetta sul tema della donazione del sangue. A salutare gli intervenuti il presidente del Rotaract Club Ruben Gravante che ha sottolineato l'importanza di eventi di questo tipo per sensibilizzare la popolazione su un tema così importante quale è quello della donazione. Al tavolo erano presenti diversi esponenti della sanità che hanno raccontato la donazione dal loro punto di vista. Dopo un'interessante relazione sulla storia dela donazione da parte del direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale, Nunzio Marletta, ha preso la parola il direttore del distretto ospedaliero Area Nord di Caltanissetta, Benedetto Trobia, che ha dato alcuni dati sulla donazione nella nostra provincia.

Il dottore Trobia ha innanzitutto fatto presente come i nuovi locali del centro trasfusionale del Sant'Elia abbiano richiamato ancora più donatori. Ambienti confortevoli e presenza di personale qualificato hanno fatto sì che nel 2023 i dati sulla donazione siano aumentati rispetto all'anno precedente. "Sono in arrivo - ha aggiunto - anche cinque nuovi separatori cellulari". E poi i dati dei primi 9 mesi del 2023. "In tutta la provincia abbiamo raccolto 9.446 sacche - ha detto Trobia - e oggi riusciamo anche ad aiutare le altre province con 786 sacche inviate agli ospedali che hanno un maggiore fabbisogno. Abbiamo trasfuso 7.595 sacche, rispetto alle 7.248 dell'anno precedente anche perché sono notevolmente aumentati gli interventi chirurgici, segno che siamo maggiormente attrattivi rispetto al 2022.

A seguire gli interventi del mondo dell'associazionismo e del volontariato: il presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, Nicolò Piave, il responsabile Avis di Caltanissetta Gaetano Giambusso, il responsabile del progetto nazionale "RACcogliamo speranza", Filippo Chiantia. L'evento è stato moderato da Chiara Curcuruto, presidente commissione sanità del Rotaract Caltanissetta. "Come club Caltanissetta e monade del distretto Sicilia-Malta - spiega Ruben Gravante - abbiamo sposato il progetto nazionale 'RACcogliamo speranza'. Questo progetto nazionale prevede che i Rotary Club insieme all’Avis promuovano la donazione del sangue con attività di sensibilizzazione. In partnership con il Rotaract di Niscemi e quello di Caltanissetta, con l’Avis di Caltanissetta e col Cefpas abbiamo organizzato questa conferenza. Tutti gli ospiti saranno ringraziati con un buffet finanziato dai nostri sponsor. Ci saranno dei relatori appartenenti al mondo della sanità che ci racconteranno il mondo della donazione dal loro punto di vista. Da donatore ho l’onore di poter aiutare e la consapevolezza che il sangue è un dono necessario che ogni cittadino virtuoso deve mettere a disposizione della società. Questo ci consente di creare un legame con i concittadini e portare nuova linfa vitale a chi ne ha bisogno. Invito tutti a farlo perché posso assicurare che quando dono mi sento grato nei confronti della vita e verso me stesso per il semplice motivo di fare del bene".





