Cronaca 83

Sub di Troina muore durante immersione per una battuta di pesca alle Isole Eolie

Non vedendolo riemergere i due amici hanno cominciato a cercarlo ritrovandolo, poi, a pelo d'acqua, un centinaio di metri più in avanti

Redazione

30 Ottobre 2022 14:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sub-di-nicosia-muore-durante-immersione-per-una-battuta-di-pesca-alle-isole-eolie Copia Link Condividi Notizia

Un sub di 35 anni, originario di Nicosia ma residente a Troina, è morto dopo essersi immerso nel tratto mare tra Vulcano e Lipari. Il giovane con un gommone, partito da Milazzo, aveva raggiunto le Eolie, assieme a due amici. Raggiunto il tratto di mare aveva deciso di immergersi per una battuta di pesca in apnea, cosa che faceva spesso nell'arcipelago. Non vedendolo riemergere i due amici hanno cominciato a cercarlo ritrovandolo, poi, a pelo d'acqua, un centinaio di metri più in avanti da dove si era immerso. Con l'aiuto di un pescatore, il sub, ancora in vita ma in gravi condizioni, è stato issato e portato al porto di Vulcano-Levante dove ad attenderli c'erano il medico e i volontari della Croce Rossa.

Vani i tentativi di rianimarlo. I carabinieri dell'isola, su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno disposto il trasferimento della salma nell'obitorio del cimitero di Lipari, in attesa della decisione sull'eventuale autopsia. (ANSA).



Un sub di 35 anni, originario di Nicosia ma residente a Troina, è morto dopo essersi immerso nel tratto mare tra Vulcano e Lipari. Il giovane con un gommone, partito da Milazzo, aveva raggiunto le Eolie, assieme a due amici. Raggiunto il tratto di mare aveva deciso di immergersi per una battuta di pesca in apnea, cosa che faceva spesso nell'arcipelago. Non vedendolo riemergere i due amici hanno cominciato a cercarlo ritrovandolo, poi, a pelo d'acqua, un centinaio di metri più in avanti da dove si era immerso. Con l'aiuto di un pescatore, il sub, ancora in vita ma in gravi condizioni, è stato issato e portato al porto di Vulcano-Levante dove ad attenderli c'erano il medico e i volontari della Croce Rossa. Vani i tentativi di rianimarlo. I carabinieri dell'isola, su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno disposto il trasferimento della salma nell'obitorio del cimitero di Lipari, in attesa della decisione sull'eventuale autopsia. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare