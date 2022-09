Attualita 180

Su Rete 4 torna "Dalla parte degli animali": l'onorevole Brambilla conduce con la figlia Stella di 8 anni

Premiata dagli ascolti, allunga la durata e aggiunge nuovi contenuti

Redazione

Da domenica 2 ottobre torna su Rete 4 “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta da Michela Vittoria Brambilla per trovare casa a cani, gatti e altri animali abbandonati o in difficoltà che, di anno in anno, è diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti degli animali. Premiata dagli ascolti e dalla rete, ritorna in formato “maxi”: si allunga ad un'ora e mezza per occupare la mattina di Rete4, a partire dalle 10,30, ed accompagnare i telespettatori fino al telegiornale. E si guadagna anche la seconda serata, con la replica il mercoledì sera sempre su Rete4.

Confermata la co-conduzione di Stella, la piccola animalista di otto anni, figlia dell'on. Michela Vittoria Brambilla, che parla al pubblico dei giovani e dei giovanissimi con la semplicità dei bambini con grande apprezzamento dei telespettatori. Nuove rubriche di esperti affiancheranno quelle tradizionali, sarà presente anche il tema dell'ambiente e della sostenibilità, aumenterà lo spazio per le adozioni degli amici a quattro zampe cui siamo abituati, ma sarà maggiore anche l’attenzione per gli animali non convenzionali e per quelli selvatici. La stagione inizierà appunto con due puntate speciali girate all’interno del CRAS “Stella del Nord” della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, per poi tornare alla location consueta della cascina-studio nel verde della Brianza.

Storie di cani e gatti si alterneranno con storie di volpi e cerbiatti, perché uno solo è il mondo degli animali e una l’esigenza per tutti: trovare casa a quelli che vivono con noi, riportare a casa loro (il bosco e le campagne) gli animali selvatici. “Sono davvero orgogliosa dei grandi risultati che la nostra trasmissione ha ottenuto per la creazione di una nuova cultura di amore e rispetto per tutti gli animali - spiega l'on. Michela Vittoria Brambilla -. Combattiamo il randagismo con tutte le nostre forze ed abbiamo una forte impronta autenticamente animalista, perché non facciamo distinzioni di specie e perseguiamo l’obiettivo concreto di tutelare tutti gli animali”.

Protagonisti del programma sono innanzitutto (ma non solo) i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. "Daĺla parte degli animali" è una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della prima puntata della nuova stagione si può vedere al link https://youtu.be/Mnl1wfDtsK4



