Stupro Palermo, dopo la denuncia la 19enne picchiata in strada dal suo ex

Il giovane avrebbe schiaffeggiato la 19enne quando ormai tutti sapevano che la ragazza aveva denunciato i suoi stupratori

"Ti giuro, stasera mi giro tutta la via Libertà, mi porto la denuncia nella borsetta e le dico: 'Guarda cosa mi hai fatto' e poi le do una testata nel naso, le chiudo le narici con una testata". Lo aveva detto, intercettato, uno degli indagati per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. E, in effetti, la denuncia presentata dalla 19enne sarebbe stata "vendicata". Ma non dagli indagati, bensì dal suo ex fidanzato che, incontrandola al Borgo Vecchio la sera dell'8 agosto, l'avrebbe schiaffeggiata per strada.

Sul fatto indaga la Procura di Palermo. Il giovane avrebbe schiaffeggiato la 19enne quando ormai tutti sapevano che la ragazza aveva denunciato i suoi stupratori. Infatti, una decina di giorni prima c'erano stati i primi tre arresti per lo stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio. L'ipotesi è che il giovane abbia voluto vendicare la denuncia contro gli stupratori, che sarebbero suoi amici. Qualche giorno dopo l'aggressione, sarebbe arrivata la seconda ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti degli altri quattro indagati.



