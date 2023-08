Cronaca 1579

Stupro di Palermo, l'indagato scarcerato su tik tok: "La galera è di passaggio ... c'è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?"

Dalla comunità continua a essere molto attivo sui social. E si lascia andare a post che stanno già generando indignazione

Redazione

Esott’accusa per aver stuprato in branco una 19enne palermitana, è stato scarcerato perché ha confessato e probabilmente perché era minorenne al momento dei fatti. Secondo la Procura di Palermo, è stato uno dei più violenti nell’aggressione alla ragazza al Foro Italico. Eppure è stato assegnato a una comunità dalla gip Alessandra Puglisi. E dalla comunità continua a essere molto attivo sui social. E si lascia andare a post che stanno già generando indignazione.

Uno di questi recita: “La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima”. Con un emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così R. P. (di lui non è stato diffuso il nome perché minore quando ha commesso il reato anche se ha compiuto 18 anni pochi giorni dopo) ha risposto su Tik Tok a una persona che scriveva: «Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L’Italia». E ieri R. P. ha scritto: “C’è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?”. Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere.



