Studenti di Milena e Montedoro in trasferta ad Agrigento per vedere il film "C'è ancora domani"

Una iniziativa per far riflettere gli alunni sul ruolo della donna sia nel periodo del dopoguerra che oggi

Redazione

Nell’ambito del progetto “EduchiAMo….al cinema”, gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado “Luigi Pirandello” di Milena e Montedoro -facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Valeria Vella-, si sono recati ieri in treno ad Agrigento per la visione del film “C’è ancora domani”, primo lungometraggio della regista Paola Cortellesi, una versatile artista italiana già nota come attrice, sceneggiatrice ed autrice. Il film, ambientato nella Roma del 1946, riflette sulla difficile condizione delle donne nel periodo post Seconda Guerra Mondiale. La protagonista, Delia, affronta una vita complicata come moglie di Ivano, un uomo violento, e madre di tre figli, tra cui l'adolescente Marcella. Delia, oltre ai suoi compiti domestici, si occupa come infermiera del suocero Ottorino e svolge altri lavori saltuari nei negozi della città.

“Visto la tematica ancora attuale, l’interesse socioculturale e storico del film”, afferma la dirigente Vella, “sono sicura che la visione stimolerà il dibattito e la discussione in classe e si spera anche in seno alle famiglie, arricchendo i giovani e permettendo loro di confrontare la situazione attuale che vivono nel quotidiano con quelle che erano le dinamiche del passato, aspetti di questo passato che purtroppo ultimamente si ripetono troppo di sovente”. Sebbene ambientato nel secondo dopoguerra, il film infatti si pone ad essere un'evocazione dell'attualità in cui il ruolo della donna è ancora subordinato idealmente e concretamente a una visione machista e impari.

Al ritorno nelle classi, gli alunni dovranno cimentarsi con una relazione scritta sul film appena visionato, a cui farà seguito un dibattito nelle varie classi. Il percorso verso il cinema è stato inoltre intrapreso attraverso il treno, una scelta studiata per ridurre l'impatto ambientale del trasporto. L'obiettivo era chiaro: dimostrare agli studenti che è possibile spostarsi e apprendere, rispettando al contempo l’ambiente. Hanno accompagnato gli alunni i docenti: Nola, Terrana, Schillaci, Palumbo, Curto Pelle, Lo Dato, Caruana, Di Francesco e Burcheri.



