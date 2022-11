Attualita 39

Studenti della Spagna e della Turchia ospiti al comprensivo "Antonio Caponnetto" di Caltanissetta

Tutti impegnati per "Un nuovo approccio all'istruzione: l'apprendimento misto"

Redazione

All’Istituto Comprensivo Statale “Antonino Caponnetto” di Caltanissetta si è appena concluso lo scambio a breve termine , nell’ambito del progetto Erasmus+ dal titolo “A New Approach in Education: Blended Learning”. Docenti e studenti provenienti dalla Spagna e dalla Turchia sono stati accolti ed ospitati con grande entusiasmo e partecipazione dal Team Erasmus della Scuola Media “Giovanni Verga”, composto dal dirigente prof. Maurizio Lomonaco, dalla coordinatrice prof. A. Lattuca, dai docenti G. Firrera, A. Montana, P. Piazza, S. Gallo, P. Reas, R. Scarlata, L.Minniti, F. Drago, P. Giammusso, M. Palermo, M. Di Marco, B. Di Simone, R. Galiano, S. Modeo, V. Presti, S. Cordova.

Il team composto dai docenti italiani, turchi e spagnoli, e dagli studenti provenienti dalla Spagna e dalla Turchia, hanno partecipato ad una welcoming celebration in cui hanno assistito a performance artistiche dedicate ai paesi coinvolti nel progetto. Dal Sirtaki, al coro e alla danza alle note di “Bajo el Mismo Sol”(di Alvaro Soler), messaggio di pace e solidarietà; e, ancora, ai versi del poeta turco Nazim Hikmet sull’ importanza della vita.

Le delegazioni turca e spagnola sono state accolte dall’ Assessore alla Cultura che ha dato loro il benvenuto nella Sala Gialla del Palazzo del Carmine per poi condurli al Teatro Margherita. A seguire, un caleidoscopio di attività didattico educative che hanno impegnato gli studenti in lavori di gruppo (cartelloni, caccia al tesoro, kahoot sul cyberbullying ..) e i docenti in riflessioni sulla metodologia del blended learning. La settimana Erasmus è stata intensa di attività e momenti ricreativi organizzati dai docenti e dalle famiglie ospitanti che hanno favorito la socializzazione e la creazione di uno spirito di gruppo. I partner spagnoli e turchi hanno potuto apprezzare le tradizioni culinarie della Sicilia.

L’intero team composto da studenti e docenti ha visitato siti di interesse storico culturale come la Valle dei templi di Agrigento, il teatro antico di Taormina, il Duomo di Cefalù, o di interesse naturalistico come il Monte Etna e la Scala dei Turchi. La meta della prossima mobilità sarà la Turchia.



