Studenti della "Carducci" di San Cataldo in partenza per la Bulgaria con il progetto Erasmus Plus

Scopo dell’esperienza di mobilità è quello di favorire l’incontro tra studenti di Paesi diversi

Dopo la bella esperienza di uno stage linguistico a Malta, adesso, nell’ambito del progetto “ERASMUS PLUS SETTORE SCHOOL EDUCATION KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058279”, l’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dalla prof.ssa Rossana D’Orsi, si accinge a realizzare la prima mobilità Erasmus per 18 studenti delle classi terze che, il prossimo 28 aprile 2023, partiranno per la Bulgaria. Docenti e alunni saranno ospitati da insegnanti e studenti della scuola “Roerich - ЧСУ Рьорих” di Sofia. Le prof.sse Monica Dellutri ed Eliana Amico hanno già programmato, per i ragazzi e le ragazze della “Carducci”, interessanti attività didattiche e diverse visite culturali relative anche al folklore e alla cucina bulgara. Scopo dell’esperienza di mobilità è quello di favorire l’incontro tra studenti di Paesi diversi che utilizzano l’inglese come lingua veicolare per condividere esperienze comuni e per scoprire differenti abitudini, stili di vita, culture. La partecipazione al Programma Erasmus è una priorità del PTOF della Scuola “Carducci” e costituisce un elemento qualificante e fortemente innovativo che accresce le competenze nelle lingue straniere, nella comunicazione, nelle capacità relazionali e interculturali degli studenti.



