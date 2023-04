Attualita 183

Studenti del liceo "Vittorini" di Gela in visita a Palazzo dei Normanni

Ad ospitarli il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola: "Un piacere accogliere i nostri giovani. Occasione di confronto tra storia e partecipazione attiva"

Redazione

Una delegazione di studenti dell’istituto Scientifico e Linguistico Elio Vittorini di Gela ha fatto visita in queste ore a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Protagonisti 55 alunne ed alunni delle classi 3 AA scienze applicate, 2DS Scientifico, 2CS indirizzo biomedico, che accompagnati dai docenti Enzo Giudice, Rita Di Fede, Claudia Messina, Maria Scebba e Rosalba Trainito hanno dapprima visitato Palazzo dei Normanni guidati dal personale della Federico II, a partire dalla Cappella Palatina e dagli appartamenti reali e per finire a Sala d’Ercole, sede del più antico parlamento d’Europa. A fare gli onori di casa il vice presidente dell’ARS e deputato regionale Nuccio Di Paola, che ha accolto studenti e insegnanti parlando con loro e spiegando anche i meccanismi che regolano il funzionamento dell’attività parlamentare. La visita nell’ambito di un percorso di educazione civica che ha visto lo stesso Istituto diretto dalla Dirigente scolastica Angela Tuccio, recarsi anche al Senato della Repubblica.

“E’ un piacere avere la possibilità di confrontarmi con i nostri ragazzi - ha affermato Di Paola - e sono felice del fatto che le scuole siano sensibili a far loro comprendere attraverso queste visite, l’importanza della partecipazione attiva per migliorare le condizioni di vita del proprio territorio. Oggi abbiamo spiegato loro, sia come funziona questo parlamento, ma anche l’importanza storica di questa istituzione, praticamente pionieristica considerando che lo Statuto della Regione Siciliana è stato approvato nel 1946, cioè ancor prima rispetto alla stessa Costituzione Repubblicana, ovvero la carta fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano entrata in vigore il 1 gennaio del 1948”.

Al termine dell’incontro gli studenti hanno poi fatto visita ai Giardini Reali di Palazzo dei Normanni dove il vice presidente Di Paola ha consegnato a ciascuno degli studenti e a ciascuno dei docenti accompagnatori, una borraccia in alluminio della campagna “Plastic Free”, sottolineando l’importanza del riuso e della necessità della progressiva sostituzione della plastica monouso per la salvaguardia dell’ambiente.



