Studenti del corso di chimica e biotecnologie del "Luigi Russo" in apprendistato al centro di genetica medica di Casa Rosetta di Caltanissetta

L'esperienza fuori dal contesto scolastico per Aldo Lipani, Flavio Scalzo, Angelo Cagnina e Valerio Bonsignore

Redazione

Quattro studenti dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta hanno intrapreso un percorso di apprendistato presso il centro di genetica di Casa Rosetta; gli studenti frequentano il quinto anno del corso di Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie del “Russo”, che prepara alle professioni sanitarie. Il periodo di apprendistato – che integra il normale corso di studi - è stato definito in attuazione di un decreto legislativo che ha riorganizzato i percorsi di orientamento e formazione degli studenti offrendo loro opportunità di crescita personale e professionale.

La preside prof. Maria Rita Basta – che guida già da alcuni anni l’istituto “Russo” con passione e competenza su un percorso di forte e continuo arricchimento dell’offerta formativa - ha colto volentieri anche questa occasione e ha stipulato con il presidente di Casa Rosetta, dr. Giorgio De Cristoforo, una convenzione che definisce chiaramente i termini dell’apprendistato e tutela ampiamente gli studenti.

Il Centro di genetica medica e Laboratorio specialistico di genetica medica di Casa Rosetta offre una vasta gamma di servizi sociosanitari e di cura della persona. Per ciascuno studente è stato definito un Piano Formativo Individuale (Pfi) nel quale sono indicati gli elementi minimi del percorso formativo, gli obiettivi e le attività che i giovani svolgeranno nel periodo di apprendistato, insieme alle attività di accompagnamento e tutoraggio, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Il percorso formativo si svolge nell’ambito delle attività del Centro di genetica medica, nelle attività specifiche di laboratorio di genetica, di consulenza genetica, di comunicazione sociale e prevenzione, nonché di ricerca scientifica che il centro conduce. L’apprendistato ha avuto inizio in questi giorni e sarà completato nel prossimo giugno. I quattro studenti - Aldo Lipani, Flavio Scalzo, Angelo Cagnina e Valerio Bonsignore - sono stati accompagnati nel loro primo giorno da “apprendisti” dalla prof. Maria Angela Polizzi e nella foto sono insieme con la direttrice del Centro di genetica di Casa Rosetta dott.ssa Giovanna Garofalo e la biologa collaboratrice dott.ssa Roberta Di Maria.



