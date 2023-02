Attualita 285

Studenti degli istituti Manzoni e Juvara a lezione di "Educazione alla Legalità" con i Carabinieri

Il primo ciclo di incontri promossi dal Soroptimist di Caltanissetta e dal comando provinciale dell'Arma

Redazione

All'IISS "A. Manzoni- F. Juvara" CL, del liceo "Juvara" di San Cataldo si è tenuto il primo di un ciclo di incontri promossi dal Soroptimist Club di Caltanissetta e dal Comando Provinciale dei CC su "Educazione alla legalità", che vedrà coinvolti gli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti superiori della città. La scelta di questo tema è dovuta al fatto che la scuola (dopo la famiglia) è il luogo dove si impara ad avere un confronto con gli altri e dove si formano le coscienze civiche ed etiche.

La dott. Angela Caruso (psicologa-psicoterapeuta presso il SERT di Caltanissetta e socia del Club) si è soffermata sull'importanza dei legami stabili, sulla costruzione del senso delle regole come processo partecipato, attraverso il dialogo ed il buonsenso, evitando di cadere nella trappola del materialismo. Il ten. Boris Marando (comandante della Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo) si è soffermato sulla necessità e l'importanza di non sottovalutare i frequenti fenomeni di bullismo (che non devono essere visti come normali comportamenti prepotenti tra giovani), e cyberbullismo (che l'avvento ed il crescente utilizzo di strumenti digitali da parte dei giovanissimi ha contribuito a farlo evolvere).

Rimarcata la necessità e l'importanza della denuncia. E' stato anche esaminato il ruolo che il disagio psicologico può esercitare sull'assunzione di alcool e stupefacenti che provocano effetti negativi a volte irreversibili, ma spesso porta ad approcciarsi con il mondo dell'illegalità.



