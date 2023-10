Studentessa francese trovata morta in casa, era in Italia con il progetto Erasmus

La polizia e i vigili del fuoco, che hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell'appartamento

Una ragazza di 21 anni, francesce, è stata trovata morta in serata nell'appartamento che occupava in zona San Pio, a Lecce. Sul posto - allertati da un coinquilino che ha rinvenuto il cadavere - sono arrivati l'ambulanza del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell'appartamento che si trova proprio sopra il Madigan's pub. Grande scompiglio per strada, dove c'erano decine di ragazzi che, a quell'ora, erano al pub.

Secondo una prima ricostruzione, tutta da confermare, pare che la ragazza - una studentessa Erasmus da poco a Lecce - si sia tolta la vita. Le indagini sono affidate agli agenti di Polizia. «È con profondo dolore - dice il rettore Fabio Pollice - che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni e alle compagne di corso della studentessa scomparsa tragicamente nelle scorse ore. Per questa ragione le manifestazioni pubbliche dell’Ateneo in programma nei prossimi giorni, a eccezione degli “open day” informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi».



