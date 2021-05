Cronaca 613

Studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco: ricoverato in psichiatria

E' successo a Fano dove uno studente di 18 anni avrebbe detto che la norma "è incostituzionale"

Redazione

07 Maggio 2021 18:59

Un ragazzo di 18 anni, studente dell'istituto Olivetti di Fano, è stato prelevato ieri mattina dalle forze dell'ordine e portato in ospedale perché si rifiutava di indossare la mascherina in classe. Il giovane avrebbe creato tensione in classe dicendo a docenti e compagni che la norma che impone l'utilizzo della mascherina «è incostituzionale», arrivando persino a incatenarsi a un banco. Un vero e proprio atto dimostrativo, guidato - pare - dai precetti contenuti in un opuscolo scritto da quello che lui chiamava «il costituzionalista». Dopo due ore di trattative, l'arrivo di un'ambulanza e di una macchina della polizia, il 18enne è stato prelevato da scuola e accompagnato dagli agenti in ospedale. (Il Messaggero.it)



