Cronaca 592

Studente italiano sfregia monumento del neolitico in gita a Malta, condannato a 2 anni e a 15mila euro di multa

Il complesso monumentale religioso di Gigantia sull'isola di Gozo ha oltre cinquemila anni

Redazione

Condannato per vandalismo. Una bravata in gita a Malta costa caro a uno studente italiano. Il 18enne, residente nella provincia di Varese, ha sfregiato un monumento del neolitico a Ggantija, incidendo le iniziali del suo nome "B+L" sulla roccia. Visto da un agente di sicurezza, è stato fermato e successivamente processato. In una sessione urgente del tribunale di Gozo ha ammesso le sue colpe. E' stato quindi condannato a due anni di reclusione, pena sospesa per quattro anni, e una multa di 15mila euro. Il complesso monumentale religioso di Gigantia sull'isola di Gozo, ha oltre cinquemila anni e fa parte di un sito archeologico di Malta che è riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. In un comunicato, l'agenzia governativa Heritage Malta ha condannato senza riserve l'atto: "Uno studente italiano ha causato danni irreparabili incidendo lettere su uno dei portali principali di questo monumento neolitico".



