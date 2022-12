Cronaca 372

Stromboli, nuovo spettacolo e maremoto con onde di oltre un metro al largo dell'isola

Al momento non si registrano danni tra i residenti che raccontano quanto sta avvenendo

Redazione

Nuova esplosione a Stromboli, dove il pennacchio di fumo che fuoriesce dal vulcano si vede anche dalle isole vicine. "Lo Stromboli continua a fare il suo lavoro ed il costone roccioso di Ginostra, su cui poggia l'intero abitato, si sgretola sempre di più senza gli interventi necessari, se pur appaltati e finanziati, per metterlo in sicurezza. Quando crollerà sarà una tragedia e ogni via di fuga verrà preclusa compreso l'approdo della frazione. Che si intervenga subito", denuncia un abitante, Gianluca Giuffrè.

La Protezione Civile spiega che «intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri». «Sull'isola - continua il Dipartimento - sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a eseguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e Ingv».

Maremoto al largo dell'isola di Stromboli dove nel pomeriggio c'è stata una esplosione del vulcano. Il maremoto ha provocato un'onda alta oltre un metro. E' suonato anche l'allarme con le sirene che indicano il maremoto "ma adesso non suonano più", dice un abitante. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco dei lapilli lungo la Sciara del Fuoco. Al momento non si registrano danni (Adnkronos).



