Cronaca 806

Striscia La Notizia, Stefania Petyx aggredita a Campobello di Mazara

L’inviata del TG satirico di Antonio Ricci, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia e, quindi, un parere sull’arresto, è stata insultata

Redazione

27 Gennaio 2023 09:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/striscia-la-notizia-stefania-petyx-aggredita-a-campobello-di-mazara Copia Link Condividi Notizia

Ieri sera, giovedì 26 gennaio, Striscia La Notizia ha trasmesso le prime immagini dell’aggressione subita dall’inviata siciliana Stefania Petyx a Campobello di Mazara, ultimo covo di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia catturato a Palermo lo scorso 16 gennaio. L’inviata del TG satirico di Antonio Ricci, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia e, quindi, un parere sull’arresto, è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un uomo a bordo di uno scooter elettrico che è andato in escandescenza. Aggredito anche il cameraman. Il fatto è avvenuto in via Garibaldi.



Ieri sera, giovedì 26 gennaio, Striscia La Notizia ha trasmesso le prime immagini dell'aggressione subita dall'inviata siciliana Stefania Petyx a Campobello di Mazara, ultimo covo di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia catturato a Palermo lo scorso 16 gennaio. L'inviata del TG satirico di Antonio Ricci, in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia e, quindi, un parere sull'arresto, è stata insultata, minacciata e poi quasi investita da un uomo a bordo di uno scooter elettrico che è andato in escandescenza. Aggredito anche il cameraman. Il fatto è avvenuto in via Garibaldi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare