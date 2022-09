Attualita 159

Strisce pedonali con pesci e giochini fantasiosi: sono state disegnate davanti una scuola di Gela

Sono state create dal Kiwanis Club in via Salonicco, nel quartiere Macchitella

Redazione

16 Settembre 2022 15:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/strisce-pedonali-con-pesci-e-giochini-fantasiosi-sono-state-disegnate-davanti-una-scuola-di-gela Copia Link Condividi Notizia

In occasione del primo giorno di scuola, l’assessore alla Polizia Municipale si è recato nei plessi Verga e Quasimodo di via Salonicco, dove, grazie ad una idea del Kiwanis club, sono stati realizzati degli attraversamenti pedonali giocosi e colorati. “Il presidente del club service, ing. Enzo Patti, ha voluto coinvolgere l’amministrazione comunale con l’importante finalità di veicolare messaggi improntati alla sicurezza stradale e per invitare alla prudenza, ma usando il linguaggio ludico e divertente dei bambini. Per questo, accanto alle strisce pedonali sono stati disegnati pesci e giochini fantasiosi. Nel ringraziare il Kiwanis per questa bella iniziativa, che ci ricorda l’importanza del rispettare il codice della strada e i pedoni in particolare, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici, ho assunto l’impegno, visti il gradimento e l’entusiasmo con i quali gli attraversamenti sono stati accolti da grandi e piccini, di realizzarli anche nei pressi di altre scuole” ha dichiarato l’assessore Licata.



In occasione del primo giorno di scuola, l'assessore alla Polizia Municipale si è recato nei plessi Verga e Quasimodo di via Salonicco, dove, grazie ad una idea del Kiwanis club, sono stati realizzati degli attraversamenti pedonali giocosi e colorati. "Il presidente del club service, ing. Enzo Patti, ha voluto coinvolgere l'amministrazione comunale con l'importante finalità di veicolare messaggi improntati alla sicurezza stradale e per invitare alla prudenza, ma usando il linguaggio ludico e divertente dei bambini. Per questo, accanto alle strisce pedonali sono stati disegnati pesci e giochini fantasiosi. Nel ringraziare il Kiwanis per questa bella iniziativa, che ci ricorda l'importanza del rispettare il codice della strada e i pedoni in particolare, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici, ho assunto l'impegno, visti il gradimento e l'entusiasmo con i quali gli attraversamenti sono stati accolti da grandi e piccini, di realizzarli anche nei pressi di altre scuole" ha dichiarato l'assessore Licata.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare