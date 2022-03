Cronaca 401

Street control a Caltanissetta, Leandro Janni: "Multato per una breve sosta, ma un mezzo tecnico può rilevare le necessità?"

Il prof Leandro Janni si chiede quali sanzioni invece preveda lo Street Control in presenza di baracche e "triccheballacche"

Redazione

15 Marzo 2022 15:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/street-control-a-caltanissetta-leandro-janni-multato-per-una-breve-sosta-ma-un-mezzo-tecnico-puo-rilevare-le-necessita- Copia Link Condividi Notizia

Lo scorso 18 gennaio 2022 mi sono recato in pescheria, con la mia auto, per ritirare il pesce che avevo ordinato telefonicamente. La pescheria è in via Rosso di San Secondo, a Caltanissetta. Un strada viva, frequentata, dove è difficile trovare un parcheggio libero. Ad ogni modo, lascio l’auto lungo il bordo destro della strada, perfettamente accostata al marciapiede e mi reco a ritirare il pesce, nelle immediate vicinanze (5-6 metri di distanza). Nel brevissimo lasso di tempo che ho impiegato per ritirare e pagare il mio pesce, è passata l’auto della Polizia Municipale dotata di Street Control – modello SG A22. L’inesorabile strumento, pertanto, ha rilevato e registrato, sotto il controllo degli agenti, la presenza della mia auto in “sosta vietata con rimozione del mezzo”.

Dopo due mesi mi viene notificato, a casa, con lettera raccomandata, il verbale di violazione al Codice della strada, con allegati bollettini di pagamento. Inutile dire che ho già “estinto” la mia multa. Dura lex, sed lex. Però, inevitabilmente mi chiedo: ci si può affidare, per un’azione delicata come una sanzione per violazione del Codice della strada, prevalentemente se non esclusivamente a un mezzo tecnico? E laddove fosse assolutamente necessario sostare per qualche attimo o qualche minuto lungo una strada o una piazza, lo Street Control sarebbe capace di rilevare tali necessità? E comunque, visto che ci sono, mi chiedo anche: quali sanzioni o altri provvedimenti prevede lo Street Control in presenza di baracche e di “triccheballacche” e di tutto ciò che permanentemente, scriteriatamente ingombra le nostre strade e accresce rischi e pericoli per i cittadini nisseni?Leandro Janni



Lo scorso 18 gennaio 2022 mi sono recato in pescheria, con la mia auto, per ritirare il pesce che avevo ordinato telefonicamente. La pescheria è in via Rosso di San Secondo, a Caltanissetta. Un strada viva, frequentata, dove è difficile trovare un parcheggio libero. Ad ogni modo, lascio l'auto lungo il bordo destro della strada, perfettamente accostata al marciapiede e mi reco a ritirare il pesce, nelle immediate vicinanze (5-6 metri di distanza). Nel brevissimo lasso di tempo che ho impiegato per ritirare e pagare il mio pesce, è passata l'auto della Polizia Municipale dotata di Street Control - modello SG A22. L'inesorabile strumento, pertanto, ha rilevato e registrato, sotto il controllo degli agenti, la presenza della mia auto in "sosta vietata con rimozione del mezzo". Dopo due mesi mi viene notificato, a casa, con lettera raccomandata, il verbale di violazione al Codice della strada, con allegati bollettini di pagamento. Inutile dire che ho già "estinto" la mia multa. Dura lex, sed lex. Però, inevitabilmente mi chiedo: ci si può affidare, per un'azione delicata come una sanzione per violazione del Codice della strada, prevalentemente se non esclusivamente a un mezzo tecnico? E laddove fosse assolutamente necessario sostare per qualche attimo o qualche minuto lungo una strada o una piazza, lo Street Control sarebbe capace di rilevare tali necessità? E comunque, visto che ci sono, mi chiedo anche: quali sanzioni o altri provvedimenti prevede lo Street Control in presenza di baracche e di "triccheballacche" e di tutto ciò che permanentemente, scriteriatamente ingombra le nostre strade e accresce rischi e pericoli per i cittadini nisseni?Leandro Janni

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare