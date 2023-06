Attualita 217

Strategia Territoriale, il Comune di Caltanissetta coinvolge le realtà locali per la programmazione Fesr Sicilia 2021-2027

Sul sito web del Comune un questionario online per dare inizio alla seconda fase di consultazione

Redazione

Dopo la costituzione della F.U.A. (Functional Urban Area) di Caltanissetta, composta dall’Unione dei Comuni di Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino e Caltanissetta (Capofila), l’Amministrazione nissena, guidata dal sindaco Roberto Gambino, ha avviato un percorso di ascolto e coinvolgimento delle realtà locali, pubbliche, private e singoli cittadini, per l’elaborazione di idee e progetti da inserire nella Strategia Territoriale, così come previsto nell’Obiettivo del FESR Sicilia 2021-2027.

La Strategia Territoriale, che dovrà contenere l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, sia economiche, sociali e ambientali, servirà a individuare le linee strategiche del futuro sviluppo del capoluogo nisseno e di tutto il territorio ricompreso dalla F.U.A. di Caltanissetta. Un questione di non poco conto, considerato che attraverso la F.U.A. di Caltanissetta, in base alla programmazione del FESR Sicilia 2021-2027, verranno stanziati circa 50 Milioni di euro. Somme che dovranno servire a far crescere il territorio e ad affrontare le sfide stabilite dal nuovo programma, che riguardano: la competitività, la transizione ecologica e digitale, l’attrattività e la vivibilità.

Per questa ragione, il percorso di ascolto e coinvolgimento delle realtà locali e dei singoli cittadini, intrapreso dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta, assume una valenza fondamentale, per potere stabilire le linee strategiche di sviluppo delle aree tematiche di intervento sui “temi chiave” e definire nel miglior modo il futuro di questo territorio. Lo scorso mese di marzo, al Comune di Caltanissetta, si è svolto un primo incontro con il partenariato pubblico e privato, per presentare e discutere l’analisi del quadro diagnostico elaborato dall’Amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento Regionale della Programmazione e il supporto del Formez, che è servito ha fotografare, attraverso gli indicatori, i fabbisogni locali.

Ora, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’avviso e dei relativi allegati, ha dato avvio alla seconda fase, che permette a tutti i cittadini di esprimere le proprie idee progettuali utilizzando un questionario online e una scheda informativa, che dovrà essere inviata per email a: direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it.

“Invito i tutti i miei concittadini, le scuole, l’università, gli enti pubblici, i sindacati, le associazioni di categoria e del terzo settore a compilare i questionari pubblicati sulla homepage del sito web del Comune – è l’appello del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino – così da contribuire fattivamente alle scelte che verranno fatte riguardo i grossi investimenti futuri. Ingenti somme che dovranno servire a far crescere e migliorare la qualità della vita del nostro territorio”.



