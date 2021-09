Sport 140

"Straordinaria Monica, Gela è orgogliosa", le congratulazioni del sindaco dopo la medaglia di bronzo

Un'intera città abbraccia la soldatessa gelese che ha trionfato alle Paralimpiadi di Tokio e che nel 2012 rimase ferita in un attentato

Redazione

04 Settembre 2021 17:15

"Straordinaria Monica Contrafatto! Ci ha fatto sperare, ci ha fatto sognare e, al termine di una gara meravigliosa, ci fa sentire ancora più orgogliosi di essere gelesi! ". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Gela Lucio Greco, dopo la medaglia di bronzo conquistata da Monica Contrafatto. "La finale dei 100 metri femminili alle Paralimpiadi di Tokyo si rivela un trionfo storico, tutto azzurro, e la nostra campionessa è lì. Il caporal maggiore capo dell’Esercito agguanta un bronzo che ha il sapore dell’oro e tutti noi ci stringiamo a lei, all’ombra del tricolore. Non possono che congratularmi con questa grandissima atleta e immensa donna dal coraggio estremo. Che Monica abbia una marcia in più lo abbiamo sempre saputo.

Mi piacerebbe che questo messaggio con il quale mi congratulo con lei a nome di tutta la città arrivasse fino a Roma e a Tokyo, per farle sapere, anche se credo lo immagini già, che la sua città è tutta con lei, la ama e la aspetta.Colgo, quindi, l’occasione per invitarla a Gela sin da ora. Sarebbe un piacere per me tributarle i giusti onori nel corso di una cerimonia ufficiale".



"Straordinaria Monica Contrafatto! Ci ha fatto sperare, ci ha fatto sognare e, al termine di una gara meravigliosa, ci fa sentire ancora più orgogliosi di essere gelesi! ". E' quanto afferma in una nota, il sindaco di Gela Lucio Greco, dopo la medaglia di bronzo conquistata da Monica Contrafatto. "La finale dei 100 metri femminili alle Paralimpiadi di Tokyo si rivela un trionfo storico, tutto azzurro, e la nostra campionessa è lì. Il caporal maggiore capo dell'Esercito agguanta un bronzo che ha il sapore dell'oro e tutti noi ci stringiamo a lei, all'ombra del tricolore. Non possono che congratularmi con questa grandissima atleta e immensa donna dal coraggio estremo. Che Monica abbia una marcia in più lo abbiamo sempre saputo. Mi piacerebbe che questo messaggio con il quale mi congratulo con lei a nome di tutta la città arrivasse fino a Roma e a Tokyo, per farle sapere, anche se credo lo immagini già, che la sua città è tutta con lei, la ama e la aspetta.Colgo, quindi, l'occasione per invitarla a Gela sin da ora. Sarebbe un piacere per me tributarle i giusti onori nel corso di una cerimonia ufficiale".

Ti potrebbero interessare