Cronaca 158

Strage via D'Amelio, processo sul depistaggio: il 26 aprile inizia la requisitoria a Caltanissetta

Imputati del processo per il depistaggio sulla strage, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, sono tre poliziotti

Redazione

Fissato per il 26 aprile l’inizio della requisitoria del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio che si celebra a Caltanissetta. Il presidente del tribunale Francesco D’Arrigo, nell’udienza di oggi, ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale. Imputati del processo per il depistaggio sulla strage, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, sono tre poliziotti: Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Secondo l’accusa i tre ex componenti del gruppo “Falcone Borsellino”, assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, avrebbero indotto Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso, mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti. L’accusa è di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra.



