Cronaca 2140

Strage di Ravanusa, domani i funerali delle nove vittime: addio anche al piccolo Samuele

Funerali di Stato domani a Ravanusa dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Redazione

16 Dicembre 2021 17:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/strage-di-ravanusa-domani-i-funerali-delle-nove-vittime-addio-anche-al-piccolo-samuele Copia Link Condividi Notizia

Ravanusa si prepara a salutare per l’ultima volta le nove vittime della strage. I funerali di Stato verranno celebrati domani pomeriggio a partire dalle 16.30 nel piazzale Primo Maggio, davanti alla chiesa Madre, a circa 100 metri di distanza dal luogo della tragedia. A Ravanusa, sarà lutto cittadino fino a domani, in ricordo di Pietro, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza". Addio anche al piccolo Samuele, il bimbo mai nato. Selene Pagliarello, l'infermiera di 30 anni, era pronta a dare alla luce il suo piccolo Samuele. Avrebbe dovuto partorire mercoledì. Insieme a Giuseppe vivevano a Campobello di Licata e quella maledetta sera della strage, erano andati a Ravanusa per salutare velocemente i genitori del marito Giuseppe. Improvvisamente l'esplosione. I soccorritori hanno trovato la famiglia seduta sul divano.



Ravanusa si prepara a salutare per l'ultima volta le nove vittime della strage. I funerali di Stato verranno celebrati domani pomeriggio a partire dalle 16.30 nel piazzale Primo Maggio, davanti alla chiesa Madre, a circa 100 metri di distanza dal luogo della tragedia. A Ravanusa, sarà lutto cittadino fino a domani, in ricordo di Pietro, Carmela, Giuseppe, Selene, Angelo, Liliana, Calogero, Giuseppe ed Enza". Addio anche al piccolo Samuele, il bimbo mai nato. Selene Pagliarello, l'infermiera di 30 anni, era pronta a dare alla luce il suo piccolo Samuele. Avrebbe dovuto partorire mercoledì. Insieme a Giuseppe vivevano a Campobello di Licata e quella maledetta sera della strage, erano andati a Ravanusa per salutare velocemente i genitori del marito Giuseppe. Improvvisamente l'esplosione. I soccorritori hanno trovato la famiglia seduta sul divano.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare