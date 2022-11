Eventi 369

A Caltanissetta commemorato il 19° anniversario della strage di Nassiriya in cui persero la vita carabinieri, militari e una troupe

L'attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, oltre a 140 feriti. I primi soccorsi furono prestati dalla polizia irachena e dai civili del luogo

Oggi, 12 novembre 2022, ricorre il 19° anniversario della strage di Nassiriya. Quel 12 novembre 2003, alle ore 10:40 locali, le 08:40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base militare italiana, provocando l'esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra militari e civili. Il tentativo della guardia all'ingresso della base "Maestrale", di fermare, con il mitragliatore pesante in dotazione, i due kamikaze risultò vano, anzi, gli attentatori risposero al fuoco con i kalashnikov. I primi soccorsi furono prestati dalla nuova polizia irachena e dai civili del luogo. Nell'esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani. L'attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, oltre a 140 feriti. Gli italiani erano:

I Carabinieri

Massimiliano Bruno, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Giovanni Cavallaro, sottotenente

Giuseppe Coletta, brigadiere

Andrea Filippa, appuntato

Enzo Fregosi, sottotenente

Daniele Ghione, maresciallo capo

Horatio Majorana, appuntato

Ivan Ghitti, brigadiere

Domenico Intravaia, vice brigadiere

Filippo Merlino, sottotenente

Alfio Ragazzi, maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte

Alfonso Trincone, sottotenente

I militari dell'esercito:

Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore

Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto

Massimo Ficuciello, capitano

Silvio Olla, maresciallo capo

Pietro Petrucci, caporal maggiore

I civili:

Marco Beci, cooperatore internazionale

Stefano Rolla, regista

La camera ardente per tutti gli italiani morti venne allestita nel Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, dove fu oggetto di un lungo pellegrinaggio di cittadini. I funerali di Stato si svolsero il 18 novembre 2003 nella basilica di San Paolo fuori le mura, a Roma, officiati dal cardinale Camillo Ruini, alla presenza delle più alte autorità dello Stato, e con vasta e commossa partecipazione popolare; le salme giunsero nella basilica scortati da 40 corazzieri a cavallo. Per quel giorno fu proclamato il lutto nazionale. Oggi, nella ricorrenza del 19° anniversario della strage, alla presenza di una rappresentanza dei CC della Provincia in servizio e in congedo, è stata deposta una corona al monumento ai caduti in memoria delle vittime della strage, ubicato nella Piazza Vittime di Nassiriya.



