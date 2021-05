Attualita 207

Strage di Capaci, anche il "Volta" di Caltanissetta ha aderito all'iniziativa #PalermoChiamaItalia

La commemorazione del 23 maggio è stata affidata all’esposizione di un quadro esposto nell’atrio della scuola

Redazione

24 Maggio 2021 12:21

Come da tradizione, anche quest’anno l’I.I.S. A.Volta ha aderito a #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa indetta dalla Fondazione Giovanni Falcone- Francesca Morvillo per commemorare la strage di Capaci. Annullato anche quest’anno, causa covid, il tradizionale corteo, a cui gli studenti del Volta hanno puntualmente partecipato, la commemorazione del 23 maggio è stata affidata all’esposizione di un quadro esposto nell’atrio della scuola, raffigurante la celeberrima foto in bianco e nero scattata dal fotografo Tony Gentile: l’istantaneo scatto fotografico ha immortalato i Magistrati Falcone e Borsellino in un momento di amichevole e gioviale confidenza, valorizzando il profilo privato dei due Giudici.

L’iniziativa, coordinata dalla professoressa Parrinello, referente per l’Educazione alla cittadinanza attiva, vuole essere un gesto altamente simbolico, al fine di continuare il percorso di sensibilizzazione che, in tema di legalità, l’istituto nisseno ha sempre portato avanti negli anni, grazie alla sinergia tra i docenti ed alla sensibilità del Dirigente Scolastico Vito Parisi.Nelle giornate di sabato e lunedì, non sono mancati nelle singole classi i momenti di riflessione proposti dai docenti e riguardanti sia le stragi del ’92 sia in generale le tematiche inerenti alla cultura dell’antimafia.





Come da tradizione, anche quest'anno l'I.I.S. A.Volta ha aderito a #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa indetta dalla Fondazione Giovanni Falcone- Francesca Morvillo per commemorare la strage di Capaci. Annullato anche quest'anno, causa covid, il tradizionale corteo, a cui gli studenti del Volta hanno puntualmente partecipato, la commemorazione del 23 maggio è stata affidata all'esposizione di un quadro esposto nell'atrio della scuola, raffigurante la celeberrima foto in bianco e nero scattata dal fotografo Tony Gentile: l'istantaneo scatto fotografico ha immortalato i Magistrati Falcone e Borsellino in un momento di amichevole e gioviale confidenza, valorizzando il profilo privato dei due Giudici. L'iniziativa, coordinata dalla professoressa Parrinello, referente per l'Educazione alla cittadinanza attiva, vuole essere un gesto altamente simbolico, al fine di continuare il percorso di sensibilizzazione che, in tema di legalità, l'istituto nisseno ha sempre portato avanti negli anni, grazie alla sinergia tra i docenti ed alla sensibilità del Dirigente Scolastico Vito Parisi.Nelle giornate di sabato e lunedì, non sono mancati nelle singole classi i momenti di riflessione proposti dai docenti e riguardanti sia le stragi del '92 sia in generale le tematiche inerenti alla cultura dell'antimafia.

Ti potrebbero interessare