Strade provinciali, tour dell'assessore Falcone nel Nisseno: "Nostro obiettivo programmare interventi"

Per giovedì è già stato convocato il capo del Genio Civile Duilio Alongi per accelerare sul risanamento di questa viabilità

08 Febbraio 2021 17:11

“Oggi abbiamo trascorso una lunga e positiva giornata di sopralluoghi toccando gran parte della provincia di Caltanissetta, dai centri del Vallone fin giù a Riesi e Mazzarino. Ci siamo concentrati sulle strade provinciali abbandonate da decenni, con l’obiettivo di programmare interventi strutturali e risolutivi. In tal senso, per giovedì alle 10.30, in Assessorato a Palermo, ho già convocato il capo del Genio civile Duilio Alongi e i tecnici per accelerare sul risanamento di questa viabilità penalizzata da decenni. Voglio ringraziare l’on. Michele Mancuso che ci ha guidato nella visita, rappresentandoci le istanze del territorio”.Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito dell’odierna visita istituzionale in provincia di Caltanissetta.

“Siamo partiti dalla disastrata Sp 121 e poi lungo la Sp 112 fino a Villalba, incontrando il sindaco Maria Paola Immordino e l’amministrazione. Poi sopralluogo sulla Sp 16 per Mussomeli, dove interverremo sulla frana che rischia di rendere impraticabile l’intera carreggiata. A Mussomeli abbiamo incontrato il sindaco Giuseppe Catania è fatto il punto sulla riqualificazione dell’area del Castello e sulla Sp 16 per Sutera, anch’essa in precarie condizioni. Terza tappa appunto a Sutera, per un sopralluogo all’ascensore per monte San Paolino che finora è stato un emblema di spreco e incompiutezza. Il Governo Musumeci ha già stanziato 50mila euro che serviranno per una prima fase manutentiva dell’opera. A seguire, ricognizione sulla Sp 16-bis per Campofranco le cui pessime e pericolose condizioni impongono un intervento in via prioritaria”.



