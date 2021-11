Attualita 249

Strade allagate e disagi per raggiungere il cimitero Farello di Gela, la denuncia del consigliere Giudice

Giudice già nei giorni scorsi aveva segnalato lo stato di degrado in cui versa il luogo sacro di contrada Farello

Redazione

01 Novembre 2021 11:27

"Qualche settimana fa quando ho sollevato la mancanza di rispetto e senso civico per i vivi che si recano al cimitero e per i morti che dovrebbero risiedervi dignitosamente, sono stata pubblicamente redarguita dal sindaco in persona. Diceva che era tutto sotto controllo e che sarebbe stato tutto perfetto in occasione delle festività". E' quanto afferma in una nota, Paola Giudice, consigliere comunale Indipendente di Sinistra. "La fortuna ha voluto che Gela non sia stata colpita dall’uragano, ma poche gocce sono state sufficienti a dimostrare che non c’era nulla sotto controllo, che il cimitero Farello è fatiscente e vi è profonda incuria, nessun intervento programmato e le immagini in circolazione ne sono la prova. Gente che si ritrova impantanata nel fango. Mentre la politica discute perennemente di poltrone, il cittadino fa i conti con una città invivibile. Ripeto come qualche giorno fa: il rispetto è un grande sconosciuto!".



