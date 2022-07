Cronaca 732

Strada Statale 626, traffico bloccato nei pressi di Pietraperzia: mezzo pesante in avaria

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'Anas per il ripristino della circolazione

Redazione

Sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 26, a Pietraperzia (EN), per la presenza di un mezzo pesante in avaria. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



