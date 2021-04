Attualita 551

Stop all'erogazione idrica nel nisseno: disagi a Caltanissetta, Marianopoli, Resuttano e Santa Caterina

Ancora un guasto nell'acquedotto e ancora rubinetti a secco nei comuni della provincia di Caltanissetta

Redazione

16 Aprile 2021 16:34

Siciliacque comunica che lunedì 19 aprile sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione. Ne consegue che Nel comune di Caltanissetta lunedì 19/04 la distribuzione avverrà regolarmente. Martedì 20/04 la distribuzione sarà sospesa nelle zone centro storico s. Anna, centro Balate, Firrio, Sanatorio; sarà regolare in tutte le rimanenti zone e in quelle H 24

Nei Comuni di Marianopoli, Resuttano e S. Caterina lunedì 19/04 la distribuzione sarà regolare martedì 20/04 fermo distribuzione Caltaqua garantirà l’approvvigionamento idrico attraverso il servizio sostitutivo con autobotte a tutti gli enti sensibili che ne faranno richiesta. Sarà fornito ogni utile aggiornamento sulla ripresa delle forniture e sui turni di distribuzione.



