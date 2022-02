Sport 114

"Stop alla violenza sulle donne", il Tennis Club Caltanissetta organizza un torneo di beneficenza

L'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di una struttura per accogliere le donne vittime di abusi

Redazione

25 Febbraio 2022 17:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/stop-alla-violenza-sulle-donne-il-tennis-club-caltanissetta-organizza-un-torneo-di-beneficenza Copia Link Condividi Notizia

Il TCC al fianco della Croce Rossa Italiana contro la violenza sulle donne Ancora una splendida iniziativa del TCC contro la Violenza sulle Donne. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta il TCC organizza il 1° Torneo di beneficienza per il progetto “Dalla tua PARTE”, finalizzato alla realizzazione di una struttura per accogliere le donne vittime di abusi e ad apportare un contributo per la ripresa della loro autonomia. L’evento prevede la partecipazione di tanti sportivi nisseni che scenderanno in campo per sostenere l’iniziativa e riportare, ancora una volta, l’attenzione dei mass media su questi temi.

“Stiamo già ricevendo moltissime adesioni e siamo sicuri che tante altre ne arriveranno in questi ultimi giorni. Segno che il tema della violenza contro le donne è ancora, purtroppo, molto presente nella nostra società e partecipato dalla popolazione. Il TCC è sempre molto sensibile a queste iniziative ed è quindi, con molta gioia, che abbiamo aderito alla proposta della Croce Rossa. Invito quindi tutti i cittadini nisseni a sostenere questa importante iniziativa partecipando attivamente alla manifestazione anche semplicemente venendo a trascorrere una giornata di sport, relax e divertimento al Tennis Club.” il commento del presidente Gianluca Nicosia.

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di pranzare presso la struttura e trascorre così una serena domenica all’aria aperta. L’appuntamento è quindi per domenica 27 febbraio a partire dalle ore 9:30. Sarà una buona occasione per divertirsi e dare il sostegno alle donne vittime di violenza.



Il TCC al fianco della Croce Rossa Italiana contro la violenza sulle donne Ancora una splendida iniziativa del TCC contro la Violenza sulle Donne. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta il TCC organizza il 1° Torneo di beneficienza per il progetto "Dalla tua PARTE", finalizzato alla realizzazione di una struttura per accogliere le donne vittime di abusi e ad apportare un contributo per la ripresa della loro autonomia. L'evento prevede la partecipazione di tanti sportivi nisseni che scenderanno in campo per sostenere l'iniziativa e riportare, ancora una volta, l'attenzione dei mass media su questi temi. "Stiamo già ricevendo moltissime adesioni e siamo sicuri che tante altre ne arriveranno in questi ultimi giorni. Segno che il tema della violenza contro le donne è ancora, purtroppo, molto presente nella nostra società e partecipato dalla popolazione. Il TCC è sempre molto sensibile a queste iniziative ed è quindi, con molta gioia, che abbiamo aderito alla proposta della Croce Rossa. Invito quindi tutti i cittadini nisseni a sostenere questa importante iniziativa partecipando attivamente alla manifestazione anche semplicemente venendo a trascorrere una giornata di sport, relax e divertimento al Tennis Club." il commento del presidente Gianluca Nicosia. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di pranzare presso la struttura e trascorre così una serena domenica all'aria aperta. L'appuntamento è quindi per domenica 27 febbraio a partire dalle ore 9:30. Sarà una buona occasione per divertirsi e dare il sostegno alle donne vittime di violenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare