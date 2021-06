Attualita 166

Stop alla stabilizzazione del personale Asu, il governo Draghi boccia 10 articoli della Finanziaria

Nessuna stabilizzazione, dunque, per il personale Asu in servizio presso gli enti locali dell’amministrazione regionale

Redazione

18 Giugno 2021 09:27

La scure Draghi sulla Finanziaria siciliana: il Consiglio dei ministri ha impugnato alcuni articoli della legge di stabilità regionale dello scorso aprile perchè le norme eccedono "dalle competenze statutarie della Regione siciliana" e "violano gli articoli 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettera e), l), m), e terzo comma, e 118 della Costituzione", come si legge nella nota diffusa al termine della riunione di ieri.Nessuna stabilizzazione, dunque, per il personale Asu in servizio presso gli enti locali dell'amministrazione regionale. L'impugnativa accoglie gli appunti mossi dall'ufficio legislativo del Mef e che i tecnici avevamo messo nero su bianco in vista dell'esame del consiglio dei ministri già lo scorso 28 maggio. In totale sono 4400 dipendenti occupati da più di 20 anni in diversi uffici periferici e che il governo Musumeci avrebbe voluto stabilizzare con la manovra approvata ad aprile dall'Ars. Per il ministero sono diverse le criticità della norma tra cui anche la copertura finanziaria della norma, gli equilibri di bilancio e la parità di trattamento tra lavoratori.Inoltre, la disposizione sconfina al di fuori della competenza regionale, "perché interviene, in via generale, nella materia degli enti locali" nonché "in materia di personale non regionale". I sindacati, già nei giorni scorsi, avevano indetto uno stato di agitazione, sostenendo che "grazie al lavoro di questi 4.400 lavoratori, privi di contratto e senza contributi da 24 anni, che è possibile tenere aperti materialmente diversi uffici, musei, aree archeo- logiche". In totale sono stati impugnati dieci articoli tra cui gli avanzamenti di carriera. (Foto archivio) (Gds.it)

