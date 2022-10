Attualita 352

STMicroelectronics pronta ad assumere 700 persone: il progetto incassa il via libera dall'Ue

STMicroelectronics prevede un investimento a Catania di 730 milioni di euro e l'assunzione di 700 persone

Redazione

«Buona notizia annunciata da Ursula Von der Leyen: via libera dell’Unione Europea ai fondi per la costruzione in Italia dell’impianto di STMicroelectronics per la produzione di substrati in carburo di silicio (il primo in Europa) che rientrerà nel Pnrr. Un passo importante per rafforzare la competitività e la resilienza europea»: commenta così su Twitter Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, a margine della sua visita all’azienda Tecnoprobe di Agrate Brianza (Monza), unico produttore italiano e secondo a livello mondiale di Probe Card, dispositivi ad alta tecnologia che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione.Il progetto di STMicroelectronics prevede un investimento a Catania di 730 milioni di euro e l'assunzione di 700 persone. (Gds.it)



