Attualita 49

Stipendi pagati in ritardo, i lavoratori della Tekra di Gela e Delia dichiarano lo stato di agitazione

La protesta partirà dal 23 giugno ed è stata proclamata di comune accordo con la Fp Cgil

Redazione

21 Giugno 2021 20:31

La Segreteria Provinciale della Fp Cgil, comunica che da mercoledì 23 giugno, è stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti dipendenti la ditta Tekra e operanti nel Comune di Gela e di Delia . Dal mese di Gennaio 2021 questi lavoratori continuano a percepire le mensilità con costante e notevole ritardo dovendo nel contempo dover sostenere il peso economico di tale aggravio. La causa è sempre la stessa la Ditta Tekra non eroga le retribuzioni perché non viene corrisposto il canone mensile dai Comuni e i lavoratori sono gli unici a doverne subire le conseguenze . Si tratta di lavoratori che non hanno mai esitato a svolgere il proprio lavoro con impegno e con le difficoltà che questo periodo di emergenza sanitaria ha imposto a tutto il mondo del lavoro. La condizione di estremo disagio cui devono sottostare questi lavoratori diventa sempre di più insostenibile.

Non vogliamo però solo contestare la violazione degli obblighi contrattuali che ogni mese vengono operati a danno degli operatori del settore da parte della Tekra , ma vogliamo palesare l’assenza di responsabilità da parte delle Amministrazioni locali che dimostrano mancanza di attenzione nei confronti di questi lavoratori permettendo alla Tekra atteggiamenti di tale prevaricazione. Lo stillicidio continuo che ogni mese i lavoratori devono subire non può essere più tollerato e pertanto trascorsi i tempi previsti per le procedure di raffreddamento verrà comunicata la data dello sciopero . Ne danno notizia la Segretaria Generale FP CGIL Rosanna Moncada ed il coordinatore Igiene Ambientale FP CGIL Paolo Anzaldi.



