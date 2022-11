"Stiamo discutendo per il rilancio delle aree di crisi come Gela e Termini Imerese"

Prossimo incontro a Roma con il ministro delle Imprese Adolfo Urso per affrontare il caso dell'Isab di Priolo

«Sono molto soddisfatto, è stato un incontro positivo e costruttivo in cui sono stati affrontati numerosi temi di grande rilevanza, tra cui il rilancio delle aree di crisi come Gela e Termini Imerese». Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine dell'incontro a Roma con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. «La decisione del governo nazionale di convocare a stretto giro un Tavolo sull'Isab di Priolo - prosegue Schifani - va incontro alle esigenze del territorio e dei lavoratori. Sarò, ovviamente, presente all'incontro e continuerò a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda, nella consapevolezza della sua importanza strategica per la Regione».

La riunione con l'azienda, le parti sociali e gli enti locali è stata convocata a Palazzo Piacentini a Roma per venerdì 18 novembre.



