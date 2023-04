Cronaca 426

Stati Uniti, pallone rotola nel suo cortile: spara a padre e figlia di 6 anni che giocavano

L'uomo, che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle prossime ore

Redazione

21 Aprile 2023 08:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/stati-uniti-pallone-rotola-nel-suo-cortile-spara-a-padre-e-figlia-di-6-anni-che-giocavano Copia Link Condividi Notizia

Si è consegnato alla polizia il 24enne afromericano Robert Louis Singletary che ha sparato ad una bambina di sei anni e a suo padre dopo che il loro pallone da basket è finito nel suo giardino in North Carolina. Lo riporta la Cnn. L'uomo, che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle prossime ore. Il padre della piccola è ancora ricoverato in ospedale. Una bimba di 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che gli ha sparato dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in North Carolina. Lo riporta la Cnn. La madre della bambina è stata solo sfiorata dal proiettile.



Si è consegnato alla polizia il 24enne afromericano Robert Louis Singletary che ha sparato ad una bambina di sei anni e a suo padre dopo che il loro pallone da basket è finito nel suo giardino in North Carolina. Lo riporta la Cnn. L'uomo, che è accusato di tentato omicidio e aggressione armata, comparirà in tribunale nelle prossime ore. Il padre della piccola è ancora ricoverato in ospedale. Una bimba di 6 anni e suo padre sono stati feriti gravemente da un uomo che gli ha sparato dopo che il pallone da basket con il quale stavano giocando è finito nel suo giardino, vicino Charlotte, in North Carolina. Lo riporta la Cnn. La madre della bambina è stata solo sfiorata dal proiettile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare