Attualita 132

Stati Uniti, due marinai arrestati con l'accusa di spionaggio per conto della Cina

La Cina, finora, ha negato di essere a conoscenza dei fatti.

Redazione

Due marinai americani sono stati arrestati con l'accusa di aver fornito informazioni militari sensibili alla Cina. Jinchao Wei, cittadino statunitense naturalizzato, è accusato di aver inviato informazioni sulla difesa nazionale a un agente cinese, mentre il sottufficiale Wenheng Zhao, è stato arrestato con l'accusa di aver accettato denaro per foto e video sensibili.

Entrambi gli uomini sono stati arrestati in California. I pubblici ministeri hanno riferito che Wei, che ha servito come assistente macchinista sulla nave d'assalto anfibia USS Essex, aveva un nulla osta di sicurezza e aveva accesso a informazioni sensibili sulla nave. Sarebbe stato avvicinato da un agente cinese nel febbraio 2022 mentre era in corso la sua pratica per diventare cittadino statunitense, che avrebbe pagato migliaia di dollari per fotografie, video, manuali tecnici e progetti della nave.

Funzionari del dipartimento di giustizia hanno aggiunto che Wei ha anche fornito all'agente dettagli su marines statunitensi che erano impegnati in un'esercitazione. "Quando un soldato o un marinaio sceglie il denaro piuttosto che il paese e consegna informazioni sulla difesa nazionale in un ultimo atto di tradimento, dobbiamo essere pronti ad agire", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Randy Grossman.

La Cina, finora, ha negato di essere a conoscenza dei fatti. Liu Pengyu, un portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, citato dal Wall Street Journal, ha detto: "Il governo e i media degli Stati Uniti hanno spesso pubblicizzato casi di 'spionaggio' legati alla Cina. La Cina si oppone fermamente alla calunnia infondata e alla diffamazione da parte degli Stati Uniti".

Il secondo accusato, Wenheng Zhao, ha lavorato presso la base navale della contea di Ventura vicino a Los Angeles. Nel 2021 sarebbe stato avvicinato da un agente cinese che gli avrebbe detto di essere alla ricerca di informazioni per alcuni investimenti. Lo avrebbe pagato 15.000 dollari per foto, video, diagrammi e progetti per un sistema radar utilizzato in una base militare statunitense a Okinawa, in Giappone. Se condannati, sia Wei che Zhao rischiano 20 anni di carcere.



