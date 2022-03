Cronaca 326

Statale 115, con la moto si schianta sul cordolo della strada: muore poliziotto di Agrigento

La vittima è Angelo Melluso, 34 anni. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri

Redazione

26 Marzo 2022 11:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/statale-115-con-la-moto-si-schianta-sul-cordolo-della-strada-muore-poliziotto-di-agrigento Copia Link Condividi Notizia

Un agente della polizia stradale, Angelo Melluso, 34 anni, di Agrigento, in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi personale del 118 e e per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Agrigento.(Gds.it)



Un agente della polizia stradale, Angelo Melluso, 34 anni, di Agrigento, in servizio alla sezione di Reggio Emilia, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla Statale 115, in contrada Vincenzella, a Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Era su una moto, una Royal Enfield 400, che, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo di cemento armato della carreggiata. Sul posto per i soccorsi personale del 118 e e per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Agrigento.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare