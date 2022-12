Eventi 2466

Stasera a "I soliti ignoti" sarà presente un sancataldese, appuntamento alle 20.30 su Rai1

Il programma, che viene sempre trasmesso in prima serata ed è condotto da Amadeus, è uno tra i più seguiti di questa fascia giornaliera

Stasera, giovedì 29 dicembre alle 20:30 su Rai 1 nel programma "I soliti ignoti", sarà presente un sancataldese del quale al momento non può essere rivelata l'identità finché la trasmissione non andrà in onda. Il programma, che viene sempre trasmesso in prima serata ed è condotto da Amadeus, è uno tra i più seguiti di questa fascia giornaliera. Il sancataldese sarà presente come ignoto all’interno della trasmissione e dovrà essere riconosciuto dal concorrente in gara sulla base anche di indicazioni che potranno essere fornite dagli autori della trasmissione. Appuntamento da non perdere per i tanti sancataldesi, e nisseni, che seguono il programma.



