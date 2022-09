Cronaca 306

Influencer di TikTok muore dopo il suo ultimo video: stava prendendo lezioni di paracadutismo

Tanya Pardazi aveva comunicato ai suoi 100mila follower la nuova esperienza che la vedeva impegnata a lanciarsi da un aereo

Redazione

"Ho iniziato a prendere lezioni di paracadute", così nel suo ultimo video su Tiktok la giovane influencer Tanya Pardazi aveva comunicato ai suoi 100mila follower la nuova esperienza che la vedeva impegnata a lanciarsi da un aereo, senza sapere che quello sarebbe stato l'ultimo post della sua vita sui social. La ventunenne canadese infatti è morta tragicamente proprio in seguito a un incidente di paracadutismo a Toronto mentre era impegnata nelle sue prime lezioni.

L'incidente mortale è avvenuto la scorsa settimana mentre la ragazza era impegnata nel corso per lanciarsi in solitaria a Innisfil, Ontario. Secondo quanto riportato dai media americani, era la prima volta che la ragazza saltava da un aereo da sola dopo aver completato l'addestramento a terra. Come comunicato dalla stessa società di paracadutismo con la quale si stava addestrando, la Skydive Toronto, il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 27 agosto. L'allarme era scatto intorno alle 17:30, quando i soccorsi sono giunti sul posto e trasportato la 21enne in ospedale dove però purtroppo è morta poco dopo.

"Tanya Pardazi ha aperto il paracadute principale a rotazione rapida a bassa quota, senza il tempo o l'altitudine necessari per l'apertura del paracadute di riserva" hanno spiegato dalla società, affermando che la ragazza "è morta a seguito delle ferite mortali". "La paracadutista è stata una recente e gradita aggiunta alla nostra comunità di paracadutismo e mancherà agli altri paracadutisti di Skydive Toronto Inc", si legge nella dichiarazione. "Il team di Skydive Toronto Inc è stato profondamente colpito da questo incidente poiché avvenuto durante un programma di formazione degli studenti che perfezioniamo da oltre 50 anni". Sull'incidente stanno indagando le autorità locali. La notizia della morte della ragazza ha sconvolto i tanti amici e la facoltà di Filosofia all'Università di Toronto che frequentava. Studenti e amici hanno deciso di vestirsi di bianco durante i suoi funerali che si son svolti venerdì scorso. "Alla cerimonia funebre eravamo tutti in bianco perché lei era un angelo", ha detto un'amica, aggiungendo: "Penso che fosse una cosa unica da fare, ed è quello che era Tanya, era unica, era diversa. Era davvero unica nel suo genere".(Antonio Palma, Fanpage.it)









© Riproduzione riservata

