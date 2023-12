Cronaca 1238

Stalking nei confronti dell'ex fidanzato: arrestata una 24enne che non accettava la fine della relazione

La donna perseguitava il suo ex tramite telefono, social, ma anche presentandosi a casa sua o al lavoro

Redazione

Non accettava la fine della loro relazione e per questo ha cominciato a vessare il suo ex, minacciando anche il suicidio. Una 24enne, di origini bulgare, è stata arrestata ad Anzio, centro del litorale romano, dalla polizia in base a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Velletri. Nei suoi confronti l'accusa è di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Il provvedimento è stato emesso al termine di un'indagine, a seguito della denuncia presentata dal ragazzo, che ha permesso di raccogliere a carico dell'indagata gravi indizi di colpevolezza.

Gli atti persecutori della 24enne denunciati dall'ex fidanzato

Dalle analisi dei file audio e video acquisiti nel corso dell'indagine, è emerso che, dopo il termine della relazione sentimentale a causa della gelosia ossessiva dell'indagata, era iniziata da parte di quest'ultima la condotta persecutoria, tramite telefono, social, ma anche di persona. La 24enne controllava e minacciava la vittima, anche paventando intenti autolesivi e suicidari. La stalker aveva anche raggiunto l'ex compagno presso la propria abitazione, presso quella dei parenti e infine sul posto di lavoro, costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita e a non uscire per timore di incontrarla ed essere aggredito.



