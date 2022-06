Eventi 291

Stagione teatrale al Giardino del Nespolo di San Cataldo: sul palco anche Gianfranco Jannuzzo

In tutto undici spettacoli nello spazio all’aperto del Teatro d’Essai La Condotta

Redazione

23 Giugno 2022 12:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/stagione-teatrale-al-giardino-del-nespolo-di-san-cataldo-sul-palco-anche-gianfranco-jannuzzo Copia Link Condividi Notizia

Presentato il programma estivo degli appuntamenti nel Giardino del Nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta a San Cataldo. Sul palco ci sarà anche l’attore Gianfranco Jannuzzo ed ospiterà uno spettacolo transmediale, in cui ha partecipato Pippo Delbono. Undici spettacoli in programma, che spaziano dal teatro canzone allo spettacolo transmediale di musica, teatro, cinema; dalle giullarate con musiche eseguite con strumenti in stile medievale alle serate di gala con volti noti del mondo del cinema e teatro.

Si comincia con un doppio appuntamento settimanale: giovedì 30 giugno con il teatro canzone delle Cheeky Sisters dal titolo Femminissima sabato 2 luglio La Pupara proposto dalla compagnia di giullari I Trovatori con musiche dal vivo eseguita con strumenti medievali. Sabato 9 luglio lo spettacolo transmediale Rageen Vol. 1 proposto dal collettivo Okiees fondato da Andrea Rabito. Spettacolo che unisce cinema, teatro e musica a cui ha collaborato come attore Pippo Delbono, l’artista che ha mutato le scene mondiali del teatro contemporaneo. Sabato 15 luglio sarà in scena la Compagnia Quartiatri con Dario Muratore in … Dove le stesse mani, una produzione Babel. Sabato 23 luglio la Compagnia OfficinaTeatro presenta Saraceno di Sicilia con Michele Celeste. A seguire sarà proiettato il reportage Il silenzio del sudore realizzato da Elia Miccichè e prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Venerdì 29 luglio la Compagnia Nuova Palermo presenta Il treno scritto da Marco Pupella. Venerdì 5 agosto Gran Galà di mezza estate con ospite d’onore Gianfranco Jannuzzo, che racconterà il suo amore per cinema e teatro e la sua passione per la fotografia, scatti raccolti nel volume Gente mia. Domenica 7 agosto in scena la Compagnia Teatro Insieme con un testo scritto da Claudio Fava dal titolo Novantadue. Venerdì 2 settembre Cento passi contro la mafia: incontro con Salvo Vitale, Faro Di Maggio e Pippo Pizzo, compagni di Peppino Impastato. L’incontro è organizzato in collaborazione con ANPI sez. di Caltanissetta, durante la serata Salvo Vitale presenterà il suo ultimo volume Tiresia il veggente. Sabato 3 settembre Di Getto: del sentire e tramutare in arte. Improvvisazioni, sperimentazione ed osmosi tra artisti e pubblico. Sabato 10 settembre Il Gabbiano scritto ed interpretato da Francesco Vitale, liberamente ispirato al romanzo di R. Bach. La Direzione artistica è dell’attore e regista Michele Celeste, fondatore del Teatro d’essai La Condotta. L’intero programma è realizzato con il sostegno di Latitudini, la rete di drammaturgia contemporanea siciliana a cui aderisce il Teatro. Fanno parte dello staff Marco Tullio Mangione (Responsabile tecnico), Davide Burcheri, Vincenzo Sciortino, Silvana Bartolozzi, Valeria Celeste. Per partecipare agli appuntamenti occorre prenotare al numero telefonico 338 1121631. Michele Celeste: “ Non posso che esprimere la mia soddisfazione: anche per questa stagione siamo riusciti a garantire un cartellone dal notevole spessore artistico, che non solo impegna la migliore drammaturgia contemporanea del circuito Latitudini, ma guarda e sostiene progetti che nascono nel territorio, accendendo i riflettori su spettacoli ideati e prodotti in provincia ma che meritano la ribalta nazionale. Oltre alla presenza del caro amico Gianfranco Jannuzzo, quest’anno ci pregiamo della presenza di uno spettacolo assolutamente innovativo, Rageen Vol. 1, che vede protagonisti gli Okiees formazione di grandi musicisti e di Andrea Rabbito, docente universitario, autore ed esperto di cinema e delle nuove immagini. Progetto che vede coinvolto anche il grande artista Pippo Delbono”.



Presentato il programma estivo degli appuntamenti nel Giardino del Nespolo, lo spazio all'aperto del Teatro d'essai La Condotta a San Cataldo. Sul palco ci sarà anche l'attore Gianfranco Jannuzzo ed ospiterà uno spettacolo transmediale, in cui ha partecipato Pippo Delbono. Undici spettacoli in programma, che spaziano dal teatro canzone allo spettacolo transmediale di musica, teatro, cinema; dalle giullarate con musiche eseguite con strumenti in stile medievale alle serate di gala con volti noti del mondo del cinema e teatro. Si comincia con un doppio appuntamento settimanale: giovedì 30 giugno con il teatro canzone delle Cheeky Sisters dal titolo Femminissima sabato 2 luglio La Pupara proposto dalla compagnia di giullari I Trovatori con musiche dal vivo eseguita con strumenti medievali. Sabato 9 luglio lo spettacolo transmediale Rageen Vol. 1 proposto dal collettivo Okiees fondato da Andrea Rabito. Spettacolo che unisce cinema, teatro e musica a cui ha collaborato come attore Pippo Delbono, l'artista che ha mutato le scene mondiali del teatro contemporaneo. Sabato 15 luglio sarà in scena la Compagnia Quartiatri con Dario Muratore in ? Dove le stesse mani, una produzione Babel. Sabato 23 luglio la Compagnia OfficinaTeatro presenta Saraceno di Sicilia con Michele Celeste. A seguire sarà proiettato il reportage Il silenzio del sudore realizzato da Elia Miccichè e prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Venerdì 29 luglio la Compagnia Nuova Palermo presenta Il treno scritto da Marco Pupella. Venerdì 5 agosto Gran Galà di mezza estate con ospite d'onore Gianfranco Jannuzzo, che racconterà il suo amore per cinema e teatro e la sua passione per la fotografia, scatti raccolti nel volume Gente mia. Domenica 7 agosto in scena la Compagnia Teatro Insieme con un testo scritto da Claudio Fava dal titolo Novantadue. Venerdì 2 settembre Cento passi contro la mafia: incontro con Salvo Vitale, Faro Di Maggio e Pippo Pizzo, compagni di Peppino Impastato. L'incontro è organizzato in collaborazione con ANPI sez. di Caltanissetta, durante la serata Salvo Vitale presenterà il suo ultimo volume Tiresia il veggente. Sabato 3 settembre Di Getto: del sentire e tramutare in arte. Improvvisazioni, sperimentazione ed osmosi tra artisti e pubblico. Sabato 10 settembre Il Gabbiano scritto ed interpretato da Francesco Vitale, liberamente ispirato al romanzo di R. Bach. La Direzione artistica è dell'attore e regista Michele Celeste, fondatore del Teatro d'essai La Condotta. L'intero programma è realizzato con il sostegno di Latitudini, la rete di drammaturgia contemporanea siciliana a cui aderisce il Teatro. Fanno parte dello staff Marco Tullio Mangione (Responsabile tecnico), Davide Burcheri, Vincenzo Sciortino, Silvana Bartolozzi, Valeria Celeste. Per partecipare agli appuntamenti occorre prenotare al numero telefonico 338 1121631. Michele Celeste: " Non posso che esprimere la mia soddisfazione: anche per questa stagione siamo riusciti a garantire un cartellone dal notevole spessore artistico, che non solo impegna la migliore drammaturgia contemporanea del circuito Latitudini, ma guarda e sostiene progetti che nascono nel territorio, accendendo i riflettori su spettacoli ideati e prodotti in provincia ma che meritano la ribalta nazionale. Oltre alla presenza del caro amico Gianfranco Jannuzzo, quest'anno ci pregiamo della presenza di uno spettacolo assolutamente innovativo, Rageen Vol. 1, che vede protagonisti gli Okiees formazione di grandi musicisti e di Andrea Rabbito, docente universitario, autore ed esperto di cinema e delle nuove immagini. Progetto che vede coinvolto anche il grande artista Pippo Delbono".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare