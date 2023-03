Eventi 158

Stagione jazz al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta: si esibisce il quartetto del francese Antoine Boyer e della coreana Yeore Kim

I loro due strumenti si fondono in uno stile tutto loro, lasciando ampio spazio all'improvvisazione, combinando le loro personalità con le influenze di musicisti come Django Reinhardt, Toots Thielemans e Radiohead

Saranno due giovani talentuosi musicisti, il chitarrista francese Antoine Boyer e l’armonicista coreana Yeore Kim con il loro quartetto, a calcare il palco del Taetro Comunale Regina margherita di Caltanissetta per il quinto concerto della 31° stagione concertistica jazz dell’associazione culturale Musicarte, Venerdì 17 Marzo alle ore 21. La formazione è composta da Antoine Boyer alla chitarra, Yeore Kim all’armonica, Fabricio Nicolas al basso elettrico ed Edouard Coquard alla batteria.

Antoine Boyer è un chitarrista di fama internazionale che si è abbeverato giovanissimo alle fonti più autentiche del gypsy jazz come discepolo dei maestri Mandino Reinhardt e Francis Alfred Moerman. Parallelamente alla sua formazione classica, suona quello che chiama "open jazz", mescolando in modo unico i diversi mondi musicali che ha incontrato. A maggio 2021 ha pubblicato Tangram, un nuovo album in collaborazione con la fantastica armonicista Yeore Kim, laureata alla Seoul Music University. In un quartetto con Edouard Coquard alla batteria e Fabricio Nicolas al basso.

I loro due strumenti si fondono in uno stile tutto loro, lasciando ampio spazio all'improvvisazione, combinando le loro personalità con le influenze di musicisti come Django Reinhardt, Toots Thielemans e Radiohead.



