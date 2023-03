Attualita 667

Stage linguistico a Malta per 23 studenti del comprensivo "Caponetto" di Caltanissetta

A conclusione dell'iniziativa agli studenti è stato conferito un attestato riconosciuto dal British Council

Redazione

Ventitré studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”, accompagnati dalle docenti A. Lattuca, M. Dimarco e R. Scarlata, hanno effettuato uno stage linguistico a Malta durante il mese di Marzo. Il progetto ha avuto come scopo principale quello di migliorare la competenza linguistico- comunicativa e la conoscenza della civiltà e cultura del popolo anglo-sassone. Tale attività è nata per fornire l’occasione di un’esperienza diretta in campo linguistico (alcuni alunni hanno già sperimentato un’esperienza diretta facendo parte del team Erasmus durante la mobilità Erasmus in Italia).

È stato un modo efficace e diretto per integrare ed approfondire lo studio della Lingua Inglese. I ragazzi hanno frequentato un corso impartito da docenti madrelingua, strutturato ed organizzato sulla base dei bisogni linguistici degli studenti che avevano fatto un test preselettivo online per individuare il livello di partenza. La scuola di lingua è stata accuratamente scelta secondo criteri severi di valutazione per garantire qualità, sicurezza e affidabilità, a garanzia di un corretto svolgimento dei programmi didattici.

A conclusione, agli studenti è stato conferito un attestato riconosciuto dal British Council. Malta, ha una storia millenaria ed ha offerto l’opportunità di incontrare studenti provenienti da ogni parte del mondo. Della capitale, La Valletta, si è potuta apprezzare la riprogettazione dell’accesso al centro storico ad opera del famoso architetto Renzo Piano. Le città di Rabat e Medina, affascinanti e ricche di storia hanno, inoltre, offerto l’immagine della tradizione di questa deliziosa isola che svela i tesori di civiltà mediterranee millenarie



