Stage in Irlanda per 14 studenti della "Giovanni Verga" di Caltanissetta

Lo stage si è svolto a Bray, la terza città di Irlanda. Dista solo 40 minuti da Dublino

Redazione

Un gruppo di quattordici studenti della Scuola Secondaria di primo grado “ Giovanni Verga”, Istituto Comprensivo Statale “A. Caponnetto”di Caltanissetta, accompagnato dalle Proff. Piazza P. e Lattuca A., ha partecipato ad uno stage linguistico a Bray, in Irlanda, Conosciuta anche come il “Gateway to the Garden of Ireland”, Bray è la terza città di Irlanda. Dista solo 40 minuti da Dublino. Oggi è una località di vacanza molto nota con un bellissimo lungomare, abbracciato dal monte, dal porto e dalle case vittoriane, e una splendida vista mare d’Irlanda. La tranquillità e la pace del luogo sono state la principale attrattiva per molte personalità del mondo dell’arte, come James Joyce e Oscar Wilde. Gli studenti hanno frequentato un corso di studio di 20 lezioni settimanali di lingua inglese da 45 minuti ciascuna. Le lezioni sono state impartite da docenti qualificati nell’insegnamento della lingua agli stranieri. I partecipanti sono stati sottoposti ad un test d’ingresso il primo giorno di corso ed, alla fine, e’ stato loro consegnato un certificato di frequenza valido come “Credito Formativo”. Soggiornare in una famiglia, che si rende disponibile all’accoglienza, comporta l’adattamento ad uno stile di vita specifico, spesso diverso dal nostro per abitudini alimentari, tenore economico, religione, scelta di vita personali, ma ha rappresentato per gli studenti un’ occasione di crescita nel senso di responsabilità e nell’ autonomia. Gli alunni hanno visitato Dublino, Galway e le Cliffs of Moher



