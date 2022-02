Politica 226

Stadio Tomaselli a Caltanissetta, locali da valorizzare: D'Oro presenta un'interrogazione

Il consigliere comunale Michele D'Oro, capogruppo dei 5 Stelle, ha chiesto all'amministrazione di valorizzare i locali dell'impianto

Redazione

Il consigliere comunale Michele D'Oro ha presentato un'interrogazione riguardante la valorizzazione dei locali dello stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. Ecco il testo dell'interrogazione: "Oggetto: Valorizzazione locali stadio “Marco Tomaselli” Premesso che: – il Comune di Caltanissetta dispone, tra quanto compreso nel proprio patrimonio immobiliare, anche di alcuni impianti sportivi; – tra questi impianti, uno dei più rilevanti e prestigiosi è lo stadio comunale “Marco Tomaselli”, inau ­ gurato nel 1993 ed ubicato in contrada pian del lago; Considerato che: – tale impianto, inizialmente destinato alle sole discipline del calcio e della atletica leggera, riveste oggi l’importante funzione di impianto polivalente, come sancito dalla “Carta dei servizi dello sport e degli impianti sportivi” del Comune di Caltanissetta. – attualmente, per quanto di conoscenza dello scrivente, in tale impianto svolgono a vario titolo le proprie attività alcune Federazioni Sportive ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconducibili alle discipline: atletica leggera, calcio, medicina sportiva, pallavolo, pesistica, rugby, scherma; Rilevato che: – alcune di queste associazioni, per una più efficiente organizzazione delle proprie attività, necessite ­ rebbero della disponibilità di uno o più locali ubicati all’interno dell’impianto; – l’impianto in questione dispone di numerosi locali e magazzini di svariate superfici, certamente idonei alle differenti necessità delle suddette e di ulteriori realtà sportive. Evidenziata: – la necessità di valorizzare i beni immobili comunali in oggetto, nonché l'opportunità di fornire alle associazioni sportive cittadine le migliori condizioni per lo svolgimento delle proprie attività;

Accertato che: – la valorizzazione e l’affidamento dei locali in questione apporterebbe interessanti benefici al Comune, in termini economici o sotto forma di servizi compensativi resi ai cittadini; Ravvisata la necessità di ottenere risposte rapide ed efficaci alle legittime aspettative dei soggetti interessati, il sottoscritto Consigliere Comunale appartenente al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interroga la S. V. per conoscere: A) se attualmente i locali in oggetto siano affidati a Federazioni o Associazioni Sportive, ed eventualmente sapere se a titolo gratuito od oneroso, e con quale procedura; B) se è stata effettuata una ricognizione dei locali, individuando quelli idonei all’affidamento tramite procedure a norma di legge; C) se, in seguito alla individuazione, l’amministrazione abbia provveduto a valutare i suddetti locali, fissando per ciascuno di essi il relativo canone; D) in caso di condivisione delle suddette considerazioni, i tempi di redazione dell’apposito bando, possibilmente sfruttando il periodo di chiusura dell’impianto in occasione della sostituzione del manto erboso. Si invita cortesemente a rispondere in forma scritta, entro i termini previsti dal regolamento.



