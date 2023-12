Cronaca 309

Stacca con un morso l'orecchio ad un automobilista per un parcheggio dell'auto

La scena violenta si è registrata ad Andria, in Puglia. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia

Redazione

Ricordate quando Mike Tyson staccò un orecchio al suo avversario? Un episodio simile è successo in Puglia. Tutto è iniziato con una lite tra due uomini per un parcheggio: l'episodio è accaduto qualche giorno fa, di pomeriggio, ad Andria. Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 59 anni per lesioni personali gravissime.

I poliziotti sono intervenuti dopo una telefonata sulla linea di emergenza 113. Una donna ha riferito di aver assistito, nei pressi di piazza Catuma, il luogo più conosciuto della città, ad un litigio tra due persone, nell'ambito del quale uno dei due aveva perso un orecchio (che l'utente al telefono diceva di aver raccolto e riposto all'interno di una scatola).

Una pattuglia della Questura si è recata sul posto, dove ha trovato uno dei due contendenti, il 59enne, e la donna che aveva chiamato il 113, e ha riscontrato tracce di sangue in corrispondenza del punto dove era avvenuta l'aggressione. Dopo qualche schiaffo reciproco, quando lo scontro sembrava finito, il 59enne ha legato alle spalle la vittima, stringendo l'orecchio sinistro tra i denti talmente forte da staccarglielo di netto. L'aggressore è stato arrestato e sottoposto a temporanea detenzione in carcere per lesioni gravissime aggravate dai futili motivi. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani.



