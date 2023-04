Cronaca 1135

Stabilizzazione dei precari Covid, l'Asp di Caltanissetta convoca la Cisl Fp: "Adesso ci aspettiamo interventi concreti"

L'incontro verterà sulla rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda per consentire le stabilizzazioni entro il 2024

Redazione

"A sole 24 ore dalla nostra richiesta il commissario dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, ci ha convocati per il prossimo 27 aprile per discutere della stabilizzazione del personale Covid e non Covid, nel rispetto del protocollo firmato a livello regionale dalla nostra Organizzazione sindacale nelle scorse settimane". Ad annunciarlo sono il segretario generale della Cisl Fp per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Salvatore Parello e il segretario aziendale dell'Asp di Caltanissetta Antonino Guagenti.

"Accogliamo positivamente una convocazione così a stretto giro - continuano Parello e Guagenti - per discutere della rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda per consentire le stabilizzazioni entro il 2024. E' l'ennesima prova che il nostro modo di fare sindacato porta risultati concreti. Auspichiamo adesso che in sede di trattativa si possa concretamente intervenire per dare risposte celeri e tangibili alle legittime aspettative dei lavoratori”.



