Stabilizzazione dei lavoratori Asu, giovedì sit-in a Palermo: da Caltanissetta partirà un pullman

I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, di concerto con la Fp Cgil, prenderanno parte alla manifestazione di protesta

Redazione

03 Marzo 2021 12:41

I lavoratori ASU della provincia di Caltanissetta partecipano al sit-in che si svolge a Palermo giovedì per richiedere al Parlamento Siciliano di chiudere, dopo 24 anni, questa pagina di precariato e stabilizzare i lavoratori impegnati nelle Attività Socialmente Utili.

I lavoratori ASU, che sono in utilizzo diretto presso gli Enti, (Beni Culturali, Comuni, ASP) devono essere stabilizzati;

I lavoratori ASU, che ancora dipendono dalle cooperative, ma prestano servizio presso gli Enti, devono essere utilizzati direttamente dagli Uffici Regionali, (Genio Civile e Motorizzazione).

Per i Lavoratori ASU che sono impegnati nel cosiddetto “privato sociale” (Parrocchie, Associazioni, ecc.) occorre il rispetto della Legge 8/2017, che impone agli enti utilizzatori (sia pubblici che privati) i “piani di fuoriuscita” ed istituiva la sezione “esuberi”.

Occorre la possibilità di definire questa platea e procedere ad una sua ricollocazione con le stesse modalità degli altri Lavoratori ASU. Ne danno notizia il Coordinatore Provinciale Regionali FPCGIL Giancarlo La Rocca e la Segretaria Provinciale FPCGIL Rosanna Moncada.



