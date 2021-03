Cronaca 358

Ss640, Caltaqua: "Interventi di nostra competenza ultimati in netto anticipo sul programma"

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo tratto di circa 530 metri di collettore fognario DN 800

Redazione

24 Marzo 2021 17:06

Con un netto anticipo di due mesi rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha già completato gli interventi di propria pertinenza per la risoluzione di una interferenza relativa al collettore fognario che adduce i reflui dal comune di San Cataldo sino all’impianto consortile di Caltanissetta, contrada Cammarella.

Tali lavori – avviati a metà di dicembre dello scorso anno – si sono resi necessari nell’ambito dell’ammodernamento della SS 640 svolti dall’ANAS. L’intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo tratto di circa 530 metri di collettore fognario DN 800 con dei tratti collocati all’interno di una tubatura in ferro puro, molto resistente (Armco), utilizzato prevalentemente in lavori che prevedono attraversamenti stradali che permetterà, nelle manutenzioni future, di poter “sfilare” le condotte sulle quali operare. Già lo scorso mese di gennaio singole porzioni dell’opera erano state completate consentendo così all’ANAS di poter procedere per quanto di propria pertinenza.

Un’ulteriore chiara dimostrazione della costante volontà da parte del Gestore di intervenire in maniera efficace e produttiva. Un risultato che è stato possibile ottenere anche grazie all’eccellente rapporto di proficua collaborazione istituzionale con l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, con ANAS e con Empedocle 2.



